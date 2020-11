Prédio em Betim corre o risco de cair Reproduçao TV Globo

Por iG

18/11/2020

Betim - Moradores de um prédio, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, acordaram assustados na noite desta terça-feira (17). Parte do terreno onde fica o prédio cedeu e deixou a estrutura tombada e correndo o risco de cair. Segundo os bombeiros, o incidente pode ter sido provocado pela grande quantidade de chuva que atingiu a região.

De acordo com avaliações preliminares, os dois primeiros andares da edificação foram amassados pelo restante da construção. A obra ainda estava em fase de acabamento e não havia moradores no local. Ninguém foi atingido pelos destroços.

Além do prédio, os bombeiros disseram que algumas casas ao redor do prédio também podem ter ficado comprometidas. A estimativa, até as 6h, é de que 15 famílias tenham sido desalojadas.

Segundo a PM, não há previsão para que essas famílias retornem às casas, já que a chuva deve continuar nas próximas horas.