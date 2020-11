Por IG - Último Segundo

Publicado 18/11/2020 13:08 | Atualizado 18/11/2020 14:13

Ao menos 6 pessoas foram atropeladas Reprodução Record TV

Na noite do último domingo (15), logo após o anúncio do resultado das eleições municipais, um homem atropelou pelos menos 6 pessoas a uma velocidade de 130 km/h, na cidade cidade de Nossa Senhora dos Remédios, em Minas Gerais.

As vítimas celebravam a vitória do prefeito Willian Nunes (MDB) quando o carro surgiu em alta velocidade atropelando as pessoas. Testemunhas que acompanhavam a celebração do alto de um prédio filmaram o momento em que o carro prata surge em alta velocidade carregando os eleitores.

Segundo o depoimento do motorista à Polícia Militar, ele tentava sair do estacionamento localizado próximo ao local da comemoração, mas confundiu as marchas do câmbio e, ao invés de engatar a marcha ré, engatou a primeira marcha partindo em disparada rumo à multidão.

O suspeito confessou ter ingerido bebida alcóolica, mesmo assim preferiu não realizar o teste do bafômetro. Segundo apuração da polícia com base nos vídeos, o carro estava em uma velocidade muito acima da permitida no local.