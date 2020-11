O pai do suspeito, Ubiraci de Freitas, tinha conflitos com o filho constantemente Reprodução

Na manhã desta quarta-feira, um casal foi morto dentro de casa pelo próprio filho. O crime aconteceu em Aracapé, município do Ceará, onde Rafael de Freitas, de 30 anos, atacou os pais com golpes de faca e enxada. De acordo com as testemunhas, as vítimas são Ubiraci e Maria de Freitas. A suspeita é de que Rafael é usuário de drogas e queria que os pais pagassem uma dívida de R$6 mil com traficantes, ele ficou amarrado até a chegada da Polícia e foi encaminhado para um hospital de redenção. As informações são do Portal G1 e foram confirmadas pelo delegado Cleidsom Pereira Fernandes, que investiga o caso.

“No momento em que eu ‘arrudiei’ o quarteirão para saber o que ocorreu, quando eu ia chegando, a filha dele vinha correndo com as mãos cheias de sangue, dizendo que os pais tinham morrido”, relatou o vizinho da família João Bosco, que alega ter ouvido gritos na casa da família por volta das 6h. Outro vizinho afirmou que um dia antes do crime, Ubiraci teria comentado que viu o filho amolando uma faca.

Segundo as testemunhas, Rafael era usuário de drogas e chegou a passar um ano internado em uma clínica de reabilitação. “O crime foi motivado porque Rafael era usuário de drogas e estava devendo R$ 6 mil a traficantes e pediu aos pais para pagar a dívida. Os pais dele recusaram e foram mortos”, completou João Bosco. Outro amigo da família, o professor José Weyne, disse que os conflitos não são novidade, e que Rafael sempre tinha brigas com o pai: “a gente presenciou algumas cenas de conflito. Ano passado ele bateu no pai na garagem, com um cabo de ferro”.

A Policia Civil do Estado do Ceará (PCEC) afirmou que o rapaz matou os pais enquanto eles ainda dormiam. Os corpos foram encontrados entre a cozinha e a sala, Maria foi atingida por facas na barriga e Ubiraci recebeu golpes de enxada na cabeça e de faca na garganta.