Internautas comentam a atitude da pasta Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 15:33

Surpreendendo os internautas, o Ministério da Saúde publicou, nesta quarta-feira, um post que dizia não existir remédio ou vacina contra a covid-19 com comprovação de eficácia. Na publicação, a pasta afirmou também que "a nossa maior ação contra o vírus é o isolamento social e a adesão das medidas de proteção individua". A postagem foi apagada cerca de uma hora depois e vai em desencontro ao posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, que desde o início da pandemia se declarou contra o isolamento social e a favor da hidroxicloroquina, remédio sem comprovação científica no combate ao coronavírus.

Nas redes sociais, a atitude do Ministério da Saúde está dando o que falar entre os usuários, que supõe que a publicação foi apagada por motivos políticos. Entre as publicações dos internautas, o deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL, também comentou o caso.

O Ministério da Saúde postou no Twitter sua maior ação contra a Covid em 8 meses de pandemia, mas a publicação foi apagada. Por que será? pic.twitter.com/caKx6EaohC — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) November 18, 2020

Publicidade

O Ministério da Saúde apagando post com informação correta, supostamente por não estar alinhada com a visão ideológica do governo! A que ponto chegamos... — zumbi existencial (@hevertonbruno) November 18, 2020