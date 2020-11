MC Guintex foi assassinado a tiros em Barra dos Garças, Mato Grosso Reprodução

Por iG

Publicado 18/11/2020 20:52 | Atualizado 18/11/2020 21:30

Campo Grande - Igor Ferreira Rezende, conhecido como MC Guintex, foi morto na noite da última terça (17) na cidade de Barra do Garças, no Mato Grosso (516 km da capital Cuiabá).

Segundo informações da Polícia Militar, Igor pilotava uma motocicleta quando foi abordado por dos homens em outra moto. Dez tiros foram disparados contra o funkeiro, que não teve nenhum objeto levado, sua carteira e sua moto foram deixadas no local. O músico não resistiu e morreu no local.

Publicidade

"O homicídio foi cometido por disparos de arma de fogo, inclusive por vários disparos, sendo atingido inclusive na face. A perícia foi requisitada e vai apontar com maior precisão os locais em que o jovem foi atingido", afirmou o delegado Adriano Alencar para o UOL.

Apesar das investigações ainda não terem sido concluídas, o delegado acredita que a motivação do crime seja devido ao envolvimento criminal da vítima: "Ao que parece, por conta de antecedentes, ele teria se envolvido com o mundo do crime. O homicídio foi cometido por disparos de arma de fogo, inclusive por vários disparos, sendo atingido inclusive na face. A perícia foi requisitada e vai apontar com maior precisão os locais em que o jovem foi atingido".

Publicidade

Os suspeitos do crime ainda não foram localizados.