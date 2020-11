Jair Bolsonaro Agência Brasil

Por iG

Publicado 18/11/2020 18:34 | Atualizado 18/11/2020 18:35

Rio - Nesta quarta-feira (18), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), ignorou perguntas de jornalistas sobre o apagão no Amapá , que já está no 16º dia, em um evento em Flores de Goiás (GO). As informações são do Estado de S. Paulo.

Segundo o jornal, o presidente foi questionado em duas oportunidades pelos repórteres que estavam no local, mas não se pronunciou em nenhuma das duas vezes.

Jair Bolsonaro se manifestou sobre o blecaute que atinge o estado apenas quatro dias após a população amapaense ficar sem energia elétrica. O pronunciamento foi por meio de uma transmissão nas redes sociais e, na ocasião, o presidente isentou o governo federal da responsabilidade sobre o problema.