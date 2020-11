Jonas Mello em cena da novela 'Flor do Caribe', seu último trabalho na TV Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 07:21

São Paulo - O ator Jonas Mello, de 83 anos, foi encontrado morto em seu apartamento, em São Paulo, nesta quarta-feira. A informação é da coluna "Notícias da TV", do "Uol".

Atualmente, Jonas está no ar na reprise de "Flor do Caribe", na Globo. Esta foi sua última novela. Ele havia se aposentado da TV e estava se dedicando aos trabalhos de locução.

Segundo a irmã de Jonas, Josefina Rodrigues de Mello, o ator entrou em contato com um primo para relatar um desconforto. Ao chegar no apartamento do ator, o primo o encontrou morto na cama.

O velório e o sepultamento de Jonas acontecerão nesta quinta-feira, no Memorial dos Santos.