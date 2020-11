Coronavac Divulgação/Governo de São Paulo

Publicado 19/11/2020 08:53

São Paulo - As primeiras 120 mil doses da CoronaVac - vacina produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan - chegaram em São Paulo na manhã desta quinta-feira.

O governador do estado, João Doria, acompanhou a chegada das vacinas no aeroporto de Guarulhos. O governo não divulgou o local onde os imunizantes serão guardados, por motivos de segurança. Elas ficarão guardadas até que os testes clínicos da CoronaVac estejam concluídos, e a Anvisa, junto ao Ministério da Saúde, autorize o começo da campanha de vacinação.

"É a primeira vacina que aporta em solo nacional. Isso é importante: o Brasil já tem a sua vacina, que vai estar aguardando os trâmites junto à Anvisa e junto ao Ministério da Saúde para poder iniciar o programa de vacinação. E esperamos que comece aí em meados de janeiro no máximo até fevereiro e aguardamos as definições do Ministério da Saúde”, afirmou o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, à TV Globo.

Essa primeira remessa faz parte de um lote de 6 milhões de doses adquiridas pelo governo de São Paulo, previsto para chegar até o final do ano. Além das vacinas, o Butantan também deverá receber, neste mesmo prazo, parte dos insumos necessários para fabricar outras 40 milhões de doses.