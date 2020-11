Polícia Federal Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 09:36 | Atualizado 19/11/2020 09:38

Rio - A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, a segunda fase de uma operação que investiga um esquema liderado por um ex-deputado federal e estadual do Ceará - cuja identidade não foi revelada -, envolvendo fraudes na contratação de serviços de locação de veículos e motocicletas.

fotogaleria

Publicidade

Uma grande quantidade de dinheiro em espécie, com suspeita de lavagem de dinheiro, foi encontrado na sede de uma das empresas investigadas, no bairro de Fátima, em Fortaleza.

Deflagrada em atuação conjunta com a Controladoria Geral da União, a Operação Km Livre investiga a atuação dos agentes públicos nos crimes desvio de recursos públicos, fraudes a licitações e lavagem de dinheiro. "Há fortes evidências de lavagem de dinheiro ilícito por meio da aquisição clandestina de corretoras de valores e de sociedades em conta de participação do ramo de energia eólica, com a ajuda estratégica de operadores do mercado financeiro", afirmou a PF.

Publicidade

Estão sendo cumpridos 27 mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Russas e Caucaia, no Ceará, em Mossoró, no Rio Grande de Norte, e no Rio de Janeiro, capital.

"A investigação policial identificou, a partir dos valores, documentos e dados apreendidos na primeira fase, a atuação da organização criminosa na criação de empresas com participação de laranjas, isto é, pessoas atuando em nome de terceiros investigados, reais gestores das empresas investigadas; atuação em fraudes em licitações; desvios de recursos públicos; lavagem de dinheiro com aquisição de imóveis, empresas e transações no mercado financeiro. A organização criminosa atua há cerca de vinte anos e, desde então, tem obtido consecutivos e progressivos êxitos nas empreitadas criminosas, gerando lucros ilícitos", informou a PF.