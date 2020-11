Especialistas dizem que obras do Tivoli Ecoresort prejudicam a procriação de tartarugas marinhas Reprodução

Por iG

19/11/2020

Salvador - O superintendente do Ibama na Bahia , Rodrigo Santos Alves, cancelou atos da própria equipe técnica para liberar obras do Tivoli Ecoresort, na Praia do Forte. Alves é sócio da Remax Jazz, uma empresa imobiliária que atua na oferta de imóveis de luxo no litoral. Ele foi nomeado ao cargo no Ibama por Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente.

Rodrigo Alves, que comanda o Ibama na Bahia desde junho de 2019, cancelou uma multa de R$ 7,5 milhões aplicada pelos técnicos do órgão contra o Tivoli Ecoresort e anulou a decisão que paralisava a obra.

O Tivoli Ecoresort fica na Praia do Forte, onde há procriação de tartarugas marinhas. Nessa mesma região há o Projeto Tamar, um programa do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) voltado à proteção da fauna marinha.

Em julho de 2020, técnicos do Ibama realizaram uma vistoria no local e autuaram a empresa, embargando “todas e quaisquer atividades relacionadas à construção em faixa de areia da praia do empreendimento”. A Secretaria de Patrimônio da União (SPU) também havia embargado a obra.