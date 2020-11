Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 13:23

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que suas agências estarão fechadas na próxima segunda-feira (23). O ponto facultativo do Dia do Servidor, que inicialmente seria no dia 30 de outubro, foi postergado e redefinido para essa data.

A decisão pelo adiamento havia sido publicada em sessão extra do Diário Oficial da União (DOU), no dia 28 de outubro. O INSS afirmou que a remarcação do ponto facultativo para 23 de novembro foi feita “para manter os atendimentos já agendados e evitar transtornos para os beneficiários com remarcações”.

Publicidade

Para as pessoas que tinham atendimento marcado para a segunda-feira, o Instituto Nacional do Seguro Social esclareceu que “avisou aos segurados da mudança do agendamento”. O INSS disse ainda que quem não recebeu o contato por estar com os dados cadastrais desatualizados, deve proceder com a remarcação.

O serviço pode ser realizado pelo Meu INSS, assim como para buscar informações e pedir benefícios. A ferramenta está disponível também para celular e pelo telefone. O número 135 funciona de segunda a sábado, de 7h às 22h.