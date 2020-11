Novas imagens mostram outro ângulo de crime no Carrefour Reprodução vídeo

Publicado 21/11/2020 18:00 | Atualizado 21/11/2020 18:07

Porto Alegre - Novas imagens, que seriam de momentos antes das agressões que resultaram na morte de João Alberto Silveira Freitas no hipermercado Carrefour em Porto Alegre, no RS, foram divulgadas neste sábado (21).

Nas imagens do novo vídeo, é possível ver João Alberto sendo acompanhado pelo segurança de dentro do supermercado para o estacionamento. João Alberto dá um soco em um dos seguranças e não é possível entender o áudio da gravação.

João Alberto fazia compras com a esposa no supermercado quando teria ocorrido um desentendimento com uma funcionária. A mulher chamou os seguranças, que o levaram para o estacionamento, onde ocorreram as agressões.



"Mesmo que fosse um soco, acho que isso não é motivo para tirar a vida de uma pessoa", disse o pai da vítima, João Batista Rodrigues Freitas.

Assista ao vídeo: