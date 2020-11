Horário eleitoral de Guilherme Boulos reúne Lula, Ciro, Marina e Dino Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/11/2020 15:42 | Atualizado 22/11/2020 15:44

Rio - O horário eleitoral de Guilherme Boulos (PSOL), candidato a prefeitura de São Paulo, exibido na noite do último sábado (21) reuniu grandes nomes da esquerda brasileira como: o ex-presidente Lula, o governador do Maranhão Flávio Dino e os ex-ministros Ciro Gomes e Marina Silva.

Com 10 segundos de fala para cada um, Ciro destacou que a chapa Boulos e Luiza Erundina representa a "mudança". Já Dino, afirmou que sabe do "compromisso de Boulos de governar de acordo com a constituição e as leis".



Lula, o terceiro a aparecer, contou que admira a trajetória do candidato na defesa do povo que mais precisa e afirmou que ele será um "extraordinário prefeito".

Marina exaltou o compromisso com a democracia e com a "justiça social" da chapa.

A ação firmou a aliança dos partidos de esquerda, PT, PCdoB, PDT e Rede, contra contra Bruno Covas, João Doria e o PSDB no segundo turno das eleições municipais na capital paulistana.