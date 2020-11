João Alberto Silveira Freitas foi espancado e morto por dois seguranças brancos em Porto Alegre Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 23/11/2020

São Paulo - Na manhã desta segunda-feira, quatro diz após o assassinato brutal de João Alberto Silveria Freitas por dois seguranças nas dependências do supermercado Carrefour, em Porto Alegre, a filha mais velha da vítima concedeu entrevista ao programa Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo, e confirmou que a morte do seu pai foi causada pelo racismo.

Thais Freitas, de 22 anos, disse que ficou sabendo do assassinato do pai por meio de uma ligação e que, só depois, viu os vídeos das agressões, que circulavam pelas redes sociais. Durante o programa, sua filha de 6 anos apareceu no vídeo da entrevista. Thais disse que a menina assistiu aos vídeos e questionou sobre o porquê do seu avô ter sido morto com tanta violência.

"Eu expliquei por cima (para a criança) o que aconteceu. Eu disse que ele foi encontrar a mãezinha dele por conta da nossa cor. A gente não pode ter vergonha da nossa cor, quem tem que ter vergonha é quem não gosta da gente por causa da nossa cor", disse.



Questionada sobre os sentimentos que teve ao ver as imagens ela respondeu: "Eu senti raiva porque aquilo não se faz com ninguém. Mesmo que a pessoa esteja errada. Não precisava de toda aquela agressividade".

Thais disse já ter sofrido racismo durante a infância, mas revelou que nunca teve essa conversa com o pai. Ela disse temer que a filha venha a sofrer racismo e que não imaginav que a morte causaria tanta repercussão.



"Eu entendo que é pela nossa cor, por sermos negros, mas eu não cheguei a imaginar", afirmou.