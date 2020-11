Cantor Louro Santos morre de covid-19 Reprodução do Instagram

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 23/11/2020 14:55 | Atualizado 23/11/2020 17:03

Louro Santos, de 49 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira por complicações causadas pela covid-19. O cantor estava internado há quinze dias em um hospital particular em Recife, após ter sido diagnosticado com o coronavírus.



A morte do artista nordestino de forró, que fez parte de bandas como Aveloz, Arretados do Forró e Forró da Malagueta, foi confirmada nas redes sociais por um amigo pessoal, o comunicador Léo Lima.



"É com muita tristeza que comunico o falecimento do meu amigo e compadre Louro Santos vítima da Covid-19. Nossos sentimentos a Natalia, Victor Santos, Gabriel e demais familiares. Você vai fazer falta meu irmão", escreveu o jornalista.