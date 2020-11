Isolamento social foi afrouxado pela população Reginaldo Pimenta

Publicado 24/11/2020 13:08

Rio - Segundo o monitoramento do centro de controle de epidemias do Imperial College de Londres, a taxa de transmissão da covid-19 (Rt) no Brasil, neste semana, atingiu o maior patamar desde maio. As informações são do Estadão.

O índice chegou a 1,30 segundo o último balanço, divulgado nesta terça-feira - um salto considerável em relação ao índice de 1,10 divulgado no último dia 16 de novembro. A última vez em que ele esteve tão alto foi no dia 24 de maio, quando chegou a 1,31.

A taxa de transmissão (Rt) representa a quantidade de pessoas que um paciente infectado com a covid-19 consegue transmitir o vírus. Uma taxa de 1,30 significa que, a cada 100 contaminados, o vírus é transmitido para mais 130 pessoas.

Para a pandemia ser considerada controlada, a taxa precisa ficar abaixo de 1, número que foi alcançado há duas semanas, quando chegou a 0,68 - porém, o número baixo estava coincidindo com o atraso na atualização de casos e mortes por covid-19 no sistema do Ministério da Saúde.

Até o momento, o Brasil tem 6.088.004 de casos de coronavírus e 169.541 mortes.