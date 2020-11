A mãe só descobriu quando o pedido foi entregue em casa Reprodução

É só desviar os olhos por um segundo que as crianças aprontam e com celulares a travessura pode ser maior ainda. Já te contamos sobre a menina que mandou fotos da mãe pelada para contatos aleatórios e agora te trazemos a história de Raissa Wanderley. A moça é mãe do pequeno Tom e levou um susto ao receber um pedido de McDonald's em sua casa.



"Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Ja era para eu ter tirado meu cartão do iFood, mas deixei para depois e o dia de hoje chegou", Raissa escreveu no Instagram. A mãe contou que deixou o menino com o celular dela e ele simplesmente fez um pedido de R$ 400 no McDonald's usando o comando de voz do smartphone.



Tom não economizou e pediu tudo o que quis. A encomenda dele foi composta por: 6 promoções completas de hambúrgueres, 6 McLanche Feliz, 8 brinquedos extras, 2 porções de nuggets de 12 unidades, 1 batata frita com cheddar e bacon, 10 milkshakes de ovomaltine, 2 top sundaes de morango, 2 tortinhas de maca, 2 McFlurry, 8 águas, 1 suco de uva, 2 molhos extras.



"Ainda escutei da criatura: 'mãe, nem veio o minion dourado'. Eu ri, chorei e depois sentei para comer e tomar milkshake brindando essa segunda-feira de fast food. Inacreditável, minha gente".