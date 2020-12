Pessoas são feitas de refém em Criciúma, Santa Catarina Reprodução / TV Globo

Por IG - Último Segundo

Publicado 01/12/2020 07:23 | Atualizado 01/12/2020 09:30

Rio - Imagens impressionantes foram registradas na madrugada desta terça-feira na cidade de Criciúma, no sul de Santa Catarina. Fortemente armados, criminosos fizeram reféns durante uma tentativa de assalto a um banco, trocaram tiros com a polícia, além de bloquearem ruas e provocarem diversos focos de incêndio.

Segundo informações da Polícia Civil, o grupo era formado por cerca de 30 homens e o ataque realizado na região central de Criciúma durou mais de meia hora. Os primeiro relatos nas redes sociais surgiram por volta da meia-noite, com fotos e vídeos dos reféns perfilados nas ruas, montando uma barreira contra a polícia, em vários pontos da cidade.

Ainda de acordo com informações da corporação, a quadrilha incendiou um túnel que dá acesso à cidade para evitar que reforços pudessem ser chamados pela polícia. Além disso, houve um ataque ao Batalhão e outros veículos incendiados.

"Dezembro vai ser melhor e mais leve"

1° de dezembro: Criciúma pic.twitter.com/RBccGPe1W4 — Jonas Souza (@Jonas_Souza010) December 1, 2020

Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro (PSDB), disse que os reféns foram liberados sem ferimentos, mas orientou que a população permanecesse dentro de casa por conta do 'estado de sítio' causado pelos criminosos.

Criciúma é alvo de um assalto de grandes proporções. Junto às autoridades militares e forças de segurança, seguimos monitorando e acompanhando o desenrolar dos fatos. Fiquem em casa. MUITO CUIDADO!#Criciúma #ClesioSalvaro #SantaCatarina pic.twitter.com/lebQ71aM9d — Clésio Salvaro (@ClesioSalvaro) December 1, 2020

"Uma quadrilha do crime organizado, que é especializada em assalto a banco. A gente chama de modalidade 'novo cangaço'. Eles fazem assaltos simultâneos, atacam quarteis, como atacaram no batalhão também", disse o tenente-coronel Cristian Dimitri Andrade, do 9ª Batalhão da Polícia Militar (9º BPM), em entrevista ao portal G1.

Catadores de lixo feito reféns em Criciúma... Que loucura, meu Deus! pic.twitter.com/kpWAg20zfP — Gustavo (@gustavopqrst) December 1, 2020

Na fuga, os criminosos ainda abandonaram sacos de dinheiro, o que causou uma cena inusitada, com diversas cédulas voando ao vento após o término do ataque. Até o momento, ninguém foi preso e a polícia segue investigando para descobrir os autores da operação, além da possibilidade de o bando ter deixado dispositivos explosivos no local.