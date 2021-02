Por iG

Publicado 26/02/2021 20:05 | Atualizado 26/02/2021 20:07

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) divulgou, nesta sexta-feira, que a internet 5G deve chegar a todas as capitais do país até o dia 30 de julho de 2022. O edital para o leilão da frequência será lançado até o final do primeiro semestre deste ano, diz a agência.

O edital encaminhado ao Tribunal de Contas da União prevê que as empresas de internet que comprem os direitos instalem fibra óptica para o Norte e Nordeste e forneçam cobertura nas estradas e internet para todos os lugares acima de 600 mil habitantes.

Ativação

De acordo com a Anatel, aquelas pessoas que fazem parte do Cadastro Único do Governo Federal vão receber antenas menores para substituírem a parabólica que vai parar de funcionar com a ativação do 5G.

Para usar o 5G no celular, os usuários vão precisar adquirir aparelhos que suportem a tecnologia. As redes de 4G, entretanto, continuarão funcionando normalmente.