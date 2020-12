Homem tenta intimidar fiscal de bar em Belo Horizonte Reprodução Twitter

Por O Dia

Minas Gerais - Um vídeo que mostra um homem tentando dar uma "carteirada" em um fiscal da prefeitura de Belo Horizonte durante uma ação em bares e restaurantes da capital está circulando na internet. O caso aconteceu no dia 28 de novembro, mas o vídeo do incidente voltou a viralizar nesta sexta-feira. Na ocasião, oito estabelecimentos foram autuados no Centro, na Savassi e na Pampulha por descumprirem os decretos municipais com relação aos cuidados que se deve ter com relação à prevenção da covid-19.

Por volta das 21h40, os agentes realizavam a interdição de um bar no Bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de BH. Em certo momento, um homem iniciou uma discussão com os fiscais. "Você trabalha para a população. Você está errado", diz ele. Na sequência, um dos agentes se dirige a ele, chamando-o de cidadão. Foi então que o cliente revoltado rebateu: "Cidadão não, servidor público federal! Eu sei das minhas obrigações e meus deveres".

Cidadão não: servidor público federal pic.twitter.com/e1ZhLxS04C — De Lucca (@delucca) December 5, 2020

De acordo com os fiscais, o bar não cumpria o distanciamento entre as mesas e uso de máscaras pelos clientes. Porém, a interdição foi interrompida pelo homem, que passou a discutir com os agentes da prefeitura.



Relembre outro caso semelhante

Em julho deste ano, um episódio parecido aconteceu no Rio de Janeiro. Uma reportagem do 'Fantástico', da TV Globo, flagrou uma mulher ofendendo o superintendente da Educação e Projetos da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, Flávio Graça. Após ele chamar seu marido de cidadão, uma mulher dispara: "Cidadão não. Engenheiro civil formado. Melhor do que você!" . Graça é mestre e doutor pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

O nível de soberba de quem acredita que nível superior completo define superioridade ou caráter pic.twitter.com/uCaatyp8af — Atailon (@atailon) July 6, 2020

Após a veiculação da reportagem, a entrevista rapidamente viralizou e gerou revolta de internautas nas redes sociais, assim como outros episódios em que fiscais foram destratados por pessoas que violavam recomendações médicas e sanitárias em áreas nobres da cidade.