Bolsonaro avalia plano B para eleição da Câmara Reprodução

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 06/12/2020 10:50

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro começou a discutir um plano B para a eleição do comando da Câmara dos Deputados diante das dificuldades de o líder do PP, Arthur Lira (AL), se viabilizar como candidato, relatou o jornal Folha de S. Paulo.



Bolsonaro quer encontrar uma alternativa para derrotar o grupo do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sem a necessidade de fazer concessões no primeiro escalão dos seus Ministérios.



Em conversa na semana passada com assessores diretos, Bolsonaro avaliou nomes, inclusive da equipe ministerial, que poderiam agregar mais apoios na disputa pela presidência da Câmara, entre eles os dos ministros Fábio Faria (Comunicação) e Tereza Cristina (Agricultura).