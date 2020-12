Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 06/12/2020 13:42 | Atualizado 06/12/2020 13:54

Uruguai - Diversas personalidades do mundo político lamentam a morte do ex-presidente uruguaio Tabaré Vázquez, aos 80 anos, em Montevidéu, na madrugada deste domingo , devido a um câncer de pulmão detectado em agosto de 2019. A lista vai do também ex-presidente uruguaio José Mujica ao ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva e contempla ainda outros brasileiros."A melhor maneira de lembrar de você é lutar por suas bandeiras", disse Mujica, em declaração à rádio uruguaia Sarandi Ele disse que o dia de hoje é triste tanto para a força política formada por ambos, a Frente Ampla (FA), como para o seu bairro, La Teja, ressaltando a perda para os mais pobres e os proletariados.Lula publicou nota, lamentando a morte de Vázquez e fez um post no Twitter, acompanhado de uma foto em que aparece de mãos dadas com o ex-presidente uruguaio. Nela, afirmou que perdeu um amigo "querido" seu e do Brasil. "Tabaré Vázquez foi um grande médico e político, por duas vezes presidente do Uruguai, que governou com sabedoria e competência, deixando um legado de democracia, desenvolvimento e avanços sociais no nosso querido país vizinho", disse.O ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, também se manifestou perante à morte do ex-presidente uruguaio em seu perfil no Twitter. "De luto o povo uruguaio, de luto a esquerda latino- americana, de luto e tristes todos os que, em algum momento - ao seu lado - estiveram com ele na luta em defesa da democracia, junto aos oprimidos do mundo", escreveu.