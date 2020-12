Dados atualizados da covid-19, desta quinta-feira, dia 03, em Volta Redonda Reprodução

Por ESTADÃO CONTEÚDO

São Paulo - O Estado de São Paulo soma 43.015 óbitos e 1.287.762 casos do novo coronavírus, segundo boletim da Secretaria Estadual de Saúde divulgado neste domingo, 6. Depois de retornar à fase amarela, de maior restrição em meio à pandemia, as taxas de ocupação dos leitos de UTI estão em 62,2% na Grande São Paulo e 55,5% no Estado.



Atualmente, há 10.334 internados com covid-19. Desses, 5.950 estão em enfermaria e 4.384 em unidades de terapia intensiva, conforme dados das 10h30 deste domingo.



No Estado, todos os 645 municípios possuem ao menos uma pessoa infectada, sendo 598 com um ou mais óbitos. Entre as vítimas fatais, a maioria é do sexo masculino. São 24.732 (57,5%) homens e 18.283 (42,5%) mulheres. As mortes seguem concentradas em pessoas com 60 anos ou mais, respondendo por 76,7% do total de óbitos.



Um contingente de 1.141.481 pessoas já se recuperou da doença no Estado de São Paulo, sendo que 138.352 foram internadas e tiveram alta hospitalar.