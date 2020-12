Feminicídio: Juliana Cordeiro Teixeira, 43 anos, foi morta com tiros na cabeça pelo namorado. Higo Luiz está foragido Reprodução Facebook

Por Karilayn Areias e Luana Benedito

Publicado 14/12/2020 14:36 | Atualizado 14/12/2020 15:03

Belo Horizonte - Uma mulher identificada como Juliana Cordeiro Teixeira, 43 anos, foi morta com um tiro na cabeça durante uma festa neste domingo (13), em Dom Silvério, Minas Gerais. De acordo com parentes e amigos, o namorado da terapeuta holística, de 21 anos, seria o autor do crime.

Segundo testemunhas, Juliana e o namorado estavam em uma confraternização. Em determinado momento, eles foram para a varanda da residência quando de repente dois disparos foram ouvidos. O homem fugiu após o crime, de acordo com os amigos.

Inicialmente, Juliana chegou a ser socorrida para o Hospital Nossa Senhora da Saúde, mas devido a gravidade dos ferimentos foi transferida para o Hospital Arnaldo Gazzava, em Ponte Nova, onde já chegou sem vida.

Segundo uma amiga da vítima, que prefere não se identificar, Juliana e o namorado estavam há pouco tempo juntos. "Ela se mudou pro interior de Minas e o conheceu lá. Eles se apaixonaram imediatamente. Aparentemente, não tinha nada de errado na relação, não", conta. "Nos últimos dias, ela deu uma afastada, ela estava muito envolvida neste relacionamento", completa.

Procurada, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que instaurou inquérito para apurar o fato. A autoria, motivação e circunstâncias da morte estão sendo investigadas. O caso segue sob sigilo.

Comoção nas redes sociais

Juliana era conhecida nas rede sociais por administrar uma página no Facebook chamada "Mulheres que Correm com os Lobos", mesmo nome do livro da analista junguiana Clarissa Pinkola Estés, cujo a obra teoriza como a natureza instintiva da mulher foi sendo domesticada ao longo dos tempos.

A amiga da vítima diz que Juliana tinha um trabalho terapêutico com muitas mulheres. "A Ju era maravilhosa, ela tinha um trabalho imenso de cura com mulheres. Ela tinha um trabalho de cura no Maranhão, onde ela morou, e tinha começado a trabalhar em Dom Silvério, além de fazer esse trabalho online, respondendo muitas mulheres, escrevendo textos de empoderamento feminino."

Após a morte de Juliana, a página, que conta com mais de 100 mil seguidoras, compartilhou uma nota de pesar. "Ju, quando você me convidou para redigir aqui, na sua página, jamais imaginei que escreveria sua nota de falecimento, amiga. Que dor e revolta imensurável! Anunciamos o falecimento da idealizadora desse movimento, Juliana Teixeira Cordeiro. Nossa amiga fiel nos deixou no dia de hoje, aos 43 anos, vítima de FEMINICÍDIO. Peço a todos aqui que nos acompanham, que usem de sua fé para desejar coisas boas a ela e a seus entes queridos neste momento tão difícil", lamentou uma amiga.

"Pessoa que transformou a vida de muitos corações apresentando esse universo das Mulheres que correm com os lobos. Ju foi vítima do seu namorado, mais um crime bárbaro de feminicidio. Que a Espiritualidade te acolha em sua nova morada. Ju você transformou milhares de corações com sua generosidade e por ser essa mulher que corre com os lobos nos deixa um grande legado. Gratidão", escreveu outra pessoa.

