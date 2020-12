Mesmo com alta de covid em SP, prefeitura e Câmara mantêm posses presenciais Pixbay

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 14/12/2020 17:39 | Atualizado 14/12/2020 17:45

São Paulo - A Câmara Municipal de São Paulo informou nesta segunda, 14, que a cerimônia de posse dos novos vereadores, do prefeito Bruno Covas (PSDB) e do vice Ricardo Nunes será presencial no dia 1º de janeiro de 2021.



A solenidade vai acontecer às 15h no plenário da Câmara. Na sequência, serão escolhidos presidente da Casa e demais membros da mesa diretora. Ainda não há uma definição de protocolos de segurança a ser cumpridos no evento, como a possibilidade de presença de público e número limitado de convidados.



O evento vai acontecer presencialmente apesar da alta de casos da covid em São Paulo, que fez o Estado tomar novas medidas restritivas anunciadas para tentar conter aglomerações.



Na última sexta, o governo estadual anunciou medidas como a redução do horário de atendimento para bares, restaurantes e lojas de conveniência. No domingo, o Estado chegou a 44 mil mortos e mais de 1,3 milhão de casos confirmados da doença.