Feminicídio: Juliana Cordeiro Teixeira, 43 anos, foi morta com tiros na cabeça pelo namorado. Higo Luiz está foragido Reprodução Facebook

Por LUANA BENEDITO

Publicado 15/12/2020 11:22 | Atualizado 15/12/2020 11:23

Segundo testemunhas, a terapeuta holística e o namorado estavam na confraternização e em determinado momento, eles foram para a varanda da residência da festa quando de repente dois disparos foram ouvidos. De acordo com com os relatos, o homem fugiu do local após o crime.

Inicialmente, Juliana chegou a ser socorrida para o Hospital Nossa Senhora da Saúde, mas por conta da gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para o Hospital Arnaldo Gazzava, em Ponte Nova, no município vizinho, onde já chegou sem vida.

De acordo com uma amiga da vítima, que prefere não se identificar, Juliana e o namorado estavam há pouco tempo juntos. "Ela se mudou pro interior de Minas e o conheceu lá. Eles se apaixonaram imediatamente. Aparentemente, não tinha nada de errado na relação, não", contou ao O DIA. "Nos últimos dias, ela deu uma afastada, ela estava muito envolvida neste relacionamento", completou.

Comoção nas redes sociais

Juliana era conhecida nas rede sociais por administrar uma página no Facebook chamada "Mulheres que Correm com os Lobos", mesmo nome do livro da analista junguiana Clarissa Pinkola Estés, que teoriza como a natureza instintiva da mulher foi sendo domesticada ao longo dos tempos.

A amiga da vítima diz que Juliana tinha um trabalho terapêutico com muitas mulheres. "A Ju era maravilhosa, ela tinha um trabalho imenso de cura com mulheres. Ela tinha um trabalho de cura no Maranhão, onde ela morou, e tinha começado a trabalhar em Dom Silvério, além de fazer esse trabalho online, respondendo muitas mulheres, escrevendo textos de empoderamento feminino."

Após a morte de Juliana, a página, que conta com mais de 100 mil seguidoras, recebeu diversas mensagens de pesar e pedidos por Justiça. Com o anúncio da prisão de Higor, as administradoras do perfil voltaram a se manifestar. "Obrigada pelos milhares de compartilhamentos só através dessa página! Vocês foram incríveis! Ele foi encontrado e já está preso! #JustiçaporJulianaCordeiro."





