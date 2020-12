Dani Tanure Divulgação

Em busca de um corpo considerado "perfeito", Dani Tennure, de 35 anos, decidiu, aos 24, aderir ao hidrogel. Na época, a modelo colocou 300 ml em cada glúteo de um produto que ela acreditava ser hidrogel.

O sonho se tornou pesadelo quando, há cinco anos, os primeiros sinais de que o procedimento havia dado errado começaram. O bumbum de Danu começou a escurecer e a modelo sentiu dores leves no local. O ápice do problema aconteceu em janeiro deste ano, quando as dores se tornaram insuportáveis e Dani não conseguia mais sentar. Ao fazer a retirada, Dani descobriu que a enfermeira que fez a aplicação, cobrou o preço do hidrogel, mas, na verdade, aplicou um outro produto nela. Para saber qual produto é esse, a modelo precisaria fazer uma perícia, mas Dani optou por não fazer. Em 2012, a enfermeira já havia sido presa na 64ª DP (São João de Meriti), acusada de aplicar o medicamento Metacrill ilegalmente. Em 2016, ela teve seu registro cassado por dez anos.



Na época em qe começou a sentir dores, Dani procurou diversos profissionais, que não aceitavam fazer o procedimento por não serem capacitados. No final de janeiro, a modelo realizou a primeira cirurgia para a retirada do hidrogel, mas sem sucesso: "A primeira cirurgia não deu certo, meu glúteo abriu, fiquei três meses sem andar com uma ferida enorme", explica Dani.



O hidrogel é um gel que tem em sua composição 98% de água e 2% de poliamida, utilizado no Brasil desde 2008. É usado para aumento de volume em regiões como o bumbum e as coxas. Existem riscos e é sempre bom ter consciência antes de fazer esse tipo de procedimento, são eles: o produto ser injetado perto de um vaso e comprimi-lo. Isso pode levar a uma isquemia, ou seja, a uma interrupção do fluxo de sangue, que pode ocasionar uma necrose da pele. Existe, também, o risco do produto comprimir um nervo importante, isso irá provocar dores fortes e, ainda, se for injetado dentro de um vaso sanguíneo, pode levar a uma trombose e à necrose da pele no local. Podendo também provocar uma embolia pulmonar ou até cerebral, e levar a pessoa à morte.



Ao longo do ano, a modelo precisou fazer mais duas intervenções de emergência para continuar a retirada do hidrogel. "Hoje já fiz um total de três cirurgias, mas ainda estou longe de estar curada, pois o produto não dá para tirar 100%. Além disso, fiquei com uma depressão bem forte no início do ano, quando me olhava no espelho e me sentia mutilada", explicou.



Problema parecido

O caso de Dani é bem semelhante ao que Andressa Urach viveu em 2014. Na época, Andressa, com 27 anos, ficou internada em estado grave por causa de uma infecção causada pela aplicação da substância hidrogel nas coxas. Andressa precisou ser sedada e respirar com a ajuda de aparelhos. Em Urach, substância foi aplicada na coxa juntamente com PMMA, outro produto injetável com microesferas de polimetilmetacrilato usado para preenchimentos. Autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o uso no Brasil é indicado em quantidade reduzida, de até 2 ml por paciente, o que equivale a uma dose de seringa.