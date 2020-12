Por IG - Último Segundo

Publicado 23/12/2020 14:54

Vídeos captados por moradores registraram o momento em que policiais militares agridem com socos três pessoas envolvidas em uma briga de trânsito em Carapicuíba, Região Metropolitana de São Paulo, dentre as vítimas estavam duas mulheres. Os PMs revidaram as agressões que receberam dos cidadãos durante a abordagem. As informações são do portal G1.

A violência teve início quando os policiais tentaram prender um homem acusado de desacatar os agentes e fugir após agredir um dos PMS com um soco no rosto. Esse mesmo homem teria se juntado a um outro para agredir o motorista do carro que bateu em seu veículo. Segundo as fontes, ele também bateu na esposa do condutor do agredido, que estava grávida.

O agressor foi contido pelos PMs. Na sequência, uma mulher para em frente ao policial para impedir a sua passagem, algo é dito e ela o agride com um soco no rosto, que é revidado com outros dois golpes por parte do PM. Uma outra mulher surge e dá um murro no policial que havia revidado a agressão, em seguida ela recebe um soco no rosto do mesmo agente.

Os desacatos e as agressões policiais ocorreram no dia 14 de novembro, mas os vídeos só passaram a circular nesta semana. De acordo com a Polícia Militar, três agentes foram agredidos durante a ação de contenção de uma briga de trânsito.

A Polícia Civil vai analisar as filmagens em conjunto com a PM. Um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado para a apurar ação dos policiais, que são acusados por internautas e pelo ouvidor da PM, Eliseu Soares Lopes, de "despreparados" por protagonizarem cenas "absurdas".

Veja o vídeo: