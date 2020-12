Aplicação da prova impressa do Enem 2020 acontece nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 13:03

Os mais de cinco milhões de estudantes que irão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 terão acesso ao cartão de confirmação de inscrição a partir do dia 5 de janeiro. No documento, que ficará disponível na Página do Participante, estão registrados o número de inscrição, data, hora e local do exame. Apesar de não ser obrigatório, é recomendado que os candidatos levem o cartão de confirmação impresso no dia do exame. A prova impressa vai acontecer nos dias nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021, já a versão digital, está marcada para os dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

Com a pandemia do coronavírus, todo o cronograma do Enem foi modificado. Agora, a reaplicação da prova, para pessoas que forem afetadas por problemas de estrutura, vai acontecer nos dias 24 e 25 de fevereiro. Os resultados, por sua vez, estão previstos para a partir do dia 29 de março.

Entre os canais de informação sobre o exame, o Inep disponibiliza o aplicativo do Enem, que reúne dados da inscrição, cronograma e alertas, além de permitir que o participante confira o local de prova e, após o exame, tenha acesso ao gabarito e ao resultado. No aplicativo, o participante também pode realizar um simulado, como preparação para a prova.

Já no site do Enem, é possível verificar o cronograma, além de instruções para antes, durante e depois do exame. No Sistema, o participante também pode acessar diversas informações que ficam disponíveis desde o momento da inscrição até a divulgação dos resultados. A página do Enem, no portal do Inep, reúne toda a legislação do exame, além de outros documentos.