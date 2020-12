Por IG - Último Segundo

Publicado 23/12/2020 14:26

A prisão do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), que ocorreu na última terça-feira (22), deve acelerar a escolha de Jair Bolsonaro (sem partido) por uma nova legenda. As informações foram dadas pela jornalista Ana Flor, do G1.

Assessores próximos do presidente disseram que Bolsonaro já planejava se filiar a uma nova sigla em 2021 para não ter que fazer isso em 2022, ano de eleições presidenciais. Agora, o presidente pretende definir o novo partido até março.

A ideia é que, ao escolher uma legenda, Bolsonaro poderia levar consigo os filhos que atualmente pertencem ao Republicanos e retomar o discurso de combate à corrupção.

O vereador Carlos Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro integram o mesmo partido que o prefeito afastado do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella.

Auxiliares presidenciais dizem também que o chefe do Executivo pretende se filiar a uma sigla menor, levando um grupo de cerca de 22 parlamentares.