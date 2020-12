Paty possui cerca de 25 mil habitantes Reprodução

Publicado 23/12/2020 19:04

O Brasil registrou, nesta quarta-feira, dia 23, 961 mortes decorrentes da Covid-19. Com os dados atualizados pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (Conass), o total de óbitos desde o início da pandemia é de 189.220.

De terça para esta quarta-feira, houve 46.696 novos testes positivos para o novo coronavírus em todo o país. Ao todo, 7.365.517 brasileiros já tiveram infecção confirmada.



O ranking de número de mortes segue liderado pelo estado de São Paulo, que tem 45.576 óbitos causados pela Covid-19. O Rio de Janeiro continua em segundo lugar, com 24.773 mortes, seguido por Minas Gerais (11.355), Ceará (9.942), Pernambuco (9.487).



Desde o início de junho, o Conass divulga os números da pandemia da Covid-19 por conta de uma confusão com os dados do Ministério da Saúde. As informações dos secretários de saúde servem como base para a tabela oficial do governo, mas são publicadas cerca de uma hora antes.