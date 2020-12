Heffraym e Carol Malta se casaram na cidade de Aparecida de Goiânia (GO), no dia 19 de dezembro Reprodução/Twitter

Viralizou nas redes sociais um vídeo do casamento do cantor e segurança particular Heffraym Malta e da servidora pública Carol Malta. Nele, o casal e seus convidados aparecem vestidos para a festa, mas com um “acessório” peculiar: todos os presentes na imagem aparecem armados. A produção é parte do ensaio fotográfico dos noivos para a celebração, que aconteceu no último dia 19 de dezembro, em Aparecida de Goiânia (GO). As informações são da revista “Fórum”.

Em entrevista ao portal “G1”, o cantor explicou que as imagens foram uma forma de guardar recordações do casamento com a “cara” do casal e dos amigos, que foram os padrinhos. Os noivos garantem, no entanto, que não eram armas de fogo, mas de airsoft, usadas em simulações de jogos de guerra. De acordo com eles, o material foi recolhido antes que as festividades começassem e que as bebidas alcoólicas fossem distribuídas.

Nas redes sociais, um vídeo do ensaio fotográfico foi bastante compartilhado e recebeu críticas dos internautas: enquanto uns julgaram as roupas e as armas como cafonas, outros questionaram a presença dos objetos na celebração de um casamento:

