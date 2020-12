Para o vice-presidente da República, a prisão de Crivella não afeta o governo de Bolsonaro Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 27/12/2020 21:06

O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão (PRTB), de 67 anos, foi diagnosticado com Covid-19 neste domingo (27). A informação foi divulgada neste domingo (27) através de nota enviada pela assessoria de comunicação da Vice-Presidência.



Segundo assessoria de imprensa, o militar ficará isolado no Palácio do Jaburu.



Com Mourão, já são 16 os integrantes do alto escalão do Governo Federal que foram infectados pela Covid-19 neste ano. Além dele e do presidente Jair Bolsonaro, 14 ministros já testaram positivo para o novo coronavírus desde o início da epidemia no Brasil.