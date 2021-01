Ex-presidente Lula Agência Brasil

Por IG - Último Segundo

Publicado 01/01/2021 15:03

São Paulo - A 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal descumpriu ordem do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), e negou o acesso do ex-presidente Lula às mensagens no âmbito da Operação Spoofing, desdobramento da Lava Jato da Polícia Federal (PF). A informação é da coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo.

A força-tarefa investigou a invasão de celulares de autoridades no ano passado e entre os alvos dos ataques estariam o procurador Deltan Dallagnol e o ex-ministro da Justiça Sergio Moro.

Na segunda-feira, Lewandowski deferiu pedido formulado pela defesa do petista. No entanto, os advogados recorreram novamente à Corte após não conseguirem acesso aos documentos, que foram despachados para o Ministério Público Federal.

"Reforço, assim, que a decisão proferida no dia 28/12/2020 deve ser cumprida independentemente de prévia intimação ou manifestação do MPF, sobretudo para impedir que venham a obstar ou dificultar o fornecimento dos elementos de prova cujo acesso o STF autorizou à defesa do reclamante", diz a decisão de Lewandowski desta quinta-feira.