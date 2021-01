Bolsonaro pesca no litoral de São Paulo, neste sábado Reprodução de vídeo

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 02/01/2021 13:58 | Atualizado 02/01/2021 14:05

São Paulo - O presidente da República, Jair Bolsonaro, continua no litoral paulista neste final de semana. Um vídeo divulgado neste sábado no Twitter pelo Secretário da Pesca, Jorge Seif Júnior, mostra o presidente participando de uma pesca na região.



"Na simplicidade de um pescador amador, chinelo de dedo, camisa, bermuda e caniço na mão, admiramos mais o Chefe de Estado com gostos espartanos e alma pura", escreveu Seif Júnior, em publicação na rede social. "Pescar com nosso Presidente, além de muito bacana, demonstra toda sua simplicidade e apreço com a pesca e pessoas que dela vivem", completou o secretário.

Publicidade

Quem está sempre em contato com o povo sabe das suas necessidades e vontades. Imagine outro político fazendo o mesmo em SP? pic.twitter.com/C4J656FPA4 — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) January 2, 2021

A atitude do presidente gerou diversas críticas e brincadeiras de representantes da oposição nas redes sociais em meio à pandemia de covid-19. Hoje, o deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ), por exemplo, brincou que a praia ficou "imprópria" para banho. A atitude do presidente gerou diversas críticas e brincadeiras de representantes da oposição nas redes sociais em meio à pandemia de covid-19. Hoje, o deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ), por exemplo, brincou que a praia ficou "imprópria" para banho.