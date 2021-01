Por O Dia

Publicado 05/01/2021 10:08 | Atualizado 05/01/2021 10:30

O cartão de confirmação de inscrição divulga aos participantes seu local de prova, o número de inscrição, além da data e o horário de aplicação. O documento também indica que o estudante deve contar com atendimento especializado e tratamento pelo nome social, caso tenha solicitado esses registros e obtido a aprovação. Apesar de não ser obrigatório, o instituto recomenda que o cartão seja levado nos dias de aplicação das provas.

Inep: local da prova sai dia 5

Eu indo olhar o local: pic.twitter.com/Z8WnYDiAHi — Carlos Eduardo (@de1zon) January 5, 2021

Acho que o inep vai colocar a música anunciação,pra o anjo susurra o local da prova no meu ouvido

SEM CONDIÇÃO UMA COISA DESSA pic.twitter.com/pvEm3NTJ2f — EUJUAN (@AprilKap1) January 5, 2021

alg tá tendo problema pra entrar na página do participante do inep? p mim tá falando q minha senha tá errada e eu já troquei um tanto de vez E CONTINUA ERRADA — mprods (@rodriguesmariaz) January 5, 2021

No entanto, até o momento, são muitos os relatos de participantes que não conseguem acessar seu cartão de confirmação por meio do site do Inep.entrou em contato com o instituto e aguarda resposta. Entre problemas com a senha e telas em branco, os internautas lidam com ironia:Com os problemas na Página do Participante, no site do Inep, alguns estudantes relatam o aplicativo oficial do Enem como uma boa alternativa: