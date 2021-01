O Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, reuniu-se ontem com o Embaixador da Índia em Brasília para tratar do tema AFP

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 12:42 | Atualizado 05/01/2021 13:15

O Itamaraty, que estava em negociação para a importação do imunizante , também afirmou que ''está confirmada a importação de 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca/Oxford produzidas na Índia''.

Em nota, os Ministérios da Saúde e das Relações Exteriores informaram que "o Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, reuniu-se ontem, 4 de janeiro, com o Embaixador da Índia em Brasília para tratar do tema. A Embaixada do Brasil em Nova Delhi, por sua vez, está em contato permanente com autoridades indianas para reforçar a importância do início da vacinação no Brasil".

Ainda no comunicado, o governo reforçou que "não há qualquer tipo de proibição oficial do Governo da Índia para exportação de doses de vacina contra o novo coronavírus produzidas por farmacêuticas indianas".