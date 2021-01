Na Índia, o uso emergencial desta vacina já foi aprovado Divulgação

Rio - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) informou nesta segunda-feira que o Ministério das Relações Exteriores está a frente das negociações relacionadas à importação das doses prontas das vacinas da Índia. O CEO do Instituto Serum, Adar Poonawalla, contou neste domingo que o governo indiano não irá permitir a exportação de doses produzidas no país nos próximos da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford.

Poonawalla afirmou que a proibição do governo da Índia impede a negociação do imunizante com o mercado privado. "Só podemos dar (as vacinas) ao governo da Índia no momento", afirmou o CEO à Associated Press. Ele explicou que a decisão foi tomada para evitar o aumento de preços da vacina: "O governo indiano só quer garantir que as pessoas mais vulneráveis do país recebam primeiro – eu endosso e apoio totalmente essa decisão".