Participantes do exame já podem acessar seu cartão de confirmação de inscrição, com informações sobre o dia, horário e local de aplicação da prova Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 14:27

Rio - Estudantes de todo o Brasil foram às redes sociais pedir o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio 2020 (Enem), após a disponibilização do cartão de confirmação de inscrição no site do Inep, nesta terça-feira . Além dos estudantes, organizações como a União Nacional de Estudantes (UNE) e a União Brasileira de Estudantes Secundaristas (Ubes) também fazem coro no pedido de adiamento da prova.

"Realizar o Enem com o número de mortes por covid-19 aumentando sem um plano de segurança efetivo para a realização da prova é uma irresponsabilidade", afirmou a UNE em sua conta oficial no Twitter.

Publicidade

Já a Ubes elencou uma série de motivos: "Por que adiar o Enem? Vários estudantes não tiveram acesso à internet pra estudar, a desigualdade educacional aumentou, estamos sem a vacina da covid-19 e alta no número de casos da doença", disse, também em uma publicação nas redes sociais.

Realizar o Enem com o número de mortes por COVID-19 aumentando sem um plano de segurança efetivo para a realização da prova é uma irresponsabilidade. #adiaenem https://t.co/2sXVJfBaBY — União Nacional dos Estudantes - UNE (@uneoficial) January 4, 2021

Publicidade

Por que ADIAR O ENEM? #AdiaEnem



- vários estudantes não tiveram acesso à internet pra estudar

- a desigualdade educacional aumentou

- estamos sem a vacina da COVID-19

- alta no número de casos da doença



O MEC nunca ouviu os estudantes e por isso estamos nessa situação. — União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (@ubesoficial) January 4, 2021

Outros estudantes também se manifestaram:

Publicidade

#adiaenem

Estamos no auge da segunda onda e o governo quer enfiar 5,8 milhões de pessoas em salas fechadas como se não estivéssemos em uma pandemia



O MEC: pic.twitter.com/wKIHc6DTls — May (@Maysa_Louise) January 5, 2021

#adiaenem

A maioria dos estudantes, por enquete feita pelo governo, decidiu que a melhor data para o Enem seria maio. A ciência orienta evitar aglomerações. Nesse sentido, realizar o Enem antes da vacina é ,além de irresponsabilidade, um ato de desrespeito à voz estudantil. pic.twitter.com/rikPQEPrY1 — PL (@Palomalays2604) January 5, 2021

Publicidade

Medidas tomadas

As provas do Enem 2020 foram adiadas em decorrência da pandemia de covid-19 e serão realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 (versão impressa) e em 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 (versão digital). Ao todo, 5.783.357 inscrições foram confirmadas.



Publicidade

Será obrigatório o uso de máscara durante toda a aplicação do exame. A recomendação é que os candidatos levem outra máscara, para trocá-la durante o exame, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Os participantes devem também manter distância uns dos outros.



Por ocorrer em meio a pandemia, o exame terá outra particularidade. Os participantes que forem diagnosticados com covid-19 ou com outra doença infectocontagiosa, como sarampo, rubéola, varíola e influenza humana A e B, terão outra chance de fazer o exame, na reaplicação da prova. O atestado médico poderá ser enviado ao Inep pela página do participante até um dia antes da aplicação. Caso a doença seja confirmada no dia do exame, o participante deverá entrar em contato pelo telefone 0800616161. Com informações da Agência Brasil.