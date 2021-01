Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 15:05 | Atualizado 05/01/2021 17:29

Rio - Apesar das expectativas sobre a reunião, que aconteceu nesta terça-feira, entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o pedido do uso emergencial da vacina de Oxford ainda não foi formalizado. Segundo a Agência, "a troca de informações deve continuar nos próximos dias". Nesta segunda-feira, a Anvisa já tinha reforçado que precisaria de mais informações para liberar a autorização emergencial do uso do imunizante

Em nota, a Agência confirmou que "realizou hoje uma reunião de trabalho com técnicos da Fiocruz e do laboratório Astrazeneca", além de informar que "o encontro virtual tratou do andamento das ações para que seja apresentado o pedido de uso emergencial da vacina contra o Covid19, desenvolvida pela Astrazeneca em parceria com a Fiocruz".

Ainda no comunicado, a Anvisa reforçou que "tem atendido todos os laboratórios que estão desenvolvendo vacinas a fim de orientar e esclarecer questões técnicas para a avaliação de vacinas", mas que até o momento, ainda "não recebeu nenhum pedido de uso emergencial ou de registro definitivo de vacinas para Covid-19 no Brasil".

A Fiocruz, por sua vez, voltou a afirmar que a expectativa ainda é de pedir o uso emergencial nesta semana . A instituição informou que na reunião desta segunda, a Anvisa detalhou toda a documentação necessária para a liberação e que as negociações seguem avançando.