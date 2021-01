Por IG - Último Segundo

Publicado 08/01/2021 12:13

São Paulo - O Palácio do Planalto, sede do governo brasileiro, determinou que o cartão de vacinação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) seja colocado sob sigilo de até cem anos. A medida foi adotada após a coluna do jornalista Guilherme Amado na revista Época exigir as informações por meio da Lei de Acesso à Informação.

Em resposta ao jornalista, a Presidência disse que as informações de vacinação "dizem respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem". O presidente Bolsonaro se posicionou de forma reiterada contra a vacinação obrigatória e criou teses conspiratórias sobre os imunizantes, como o da Pfizer que poderia transformar os vacinados em jacarés.



Em maio de 2020, Bolsonaro só divulgou os resultados do seu teste para covid-19 após ordem do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal (STF).