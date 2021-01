Por O Dia

Publicado 08/01/2021 13:22

Brasília - Uma manifestação realizada na manhã desta sexta-feira, em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, culpa o presidente da República, Jair Bolsonaro, pelas 200 mil mortes por covid-19 no Brasil - marca atingida nesta quinta-feira

Os manifestantes colocaram uma faixa em frente ao Palácio do Planalto, dizendo: "200 mil mortes: a culpa é sua Bolsonaro".

Apesar de não reunir muita gente no local, a manifestação desencadeou uma "guerra de hashtags" no Twitter. Nas últimas horas, tanto a hashtag movimentada pela oposição, #ImpeachmentBolsonaroUrgente, quanto a hashtag movimentada pela base bolsonarista, #EMelhorJairSuperandoUrgente, alcançaram os trending topics (assuntos mais comentados) da rede social.

Manifestação em frente ao Palácio do Planalto cobrando responsabilidade pelas mais de 200 mil mortes, por COVID-19, registradas no Brasil. #ImpeachmentBolsonaroUrgente Gabriela Trajano pic.twitter.com/sc1ozIz51c

A manifestação ocorre no final de uma semana movimentada, no dia seguinte do País atingir a marca de duas centenas de milhares de mortos e do presidente ter apoiado Donald Trump mesmo após a invasão ao Capitólio, chegando a dizer que, se não tivermos voto em impresso em 2022, "nós vamos ter problema pior"