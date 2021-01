Daniel Carvalho, a Katylene Reprodução Internet

Por iG

Publicado 09/01/2021 08:27 | Atualizado 09/01/2021 08:32

Rio - O apresentador e influencer Daniel Carvalho, de 32 anos, morreu na noite desta sexta-feira (8). De acordo com o colunista do UOL Fefito, ele estava internado com problemas renais em um hospital do Rio de Janeiro desde o final do ano passado. A informação foi confirmada por amigos e familiares.



Daniel se tornou um fenômeno na internet no fim dos anos 2000 quando criou a personagem Katylene, fazendo comentários bem-humorados e cheio de sarcasmo.



Em 2010 ele chegou a ser VJ da MTV e, em 2012, foi contratado pela Band e se tornou parte do time do programa Muito Mais, de Adriane Galisteu. Nas redes sociais, amigos e fãs lamentaram a morte de Daniel.

