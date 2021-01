Coronavac: vacina feita pelo laboratório chinês Sinovac e Instituto Butantan Divulgação

Por iG

Publicado 09/01/2021 11:53

São Paulo - O laboratório Sinovac, responsável pelo desenvolvimento da vacina CoronaVac contra a Covid-19, deverá submeter um dossiê completo à OMS (Organização Mundial da Saúde) a partir do próximo dia 11. Segundo a coluna de Jamil Chade no UOL, a intenção do grupo chinês é liberar o uso global do imunizante.



A vacina da Pfizer/BioNTech já teve seu uso emergencial aprovado pela OMS. Outros treze imunizantes, incluindo a CoronaVac, que está sendo produzida no Instituto Butantan, devem ser aprovados nos próximos meses.



O reconhecimento de um imunizante pela OMS facilita sua aprovação em países mais pobres, que devem depender de alianças para que tenham campanhas consistentes de vacinação.



Além do Brasil, a CoronaVac será utilizada na China, Indonésia e Turquia. A Organização Pan-Americana da Saúde, braço da OMS na América do Sul, solicitou propostas ao Instituto Butantan para que o imunizante seja distribuído em todo o continente. Em dezembro, o diretor da entidade, Dimas Covas, esteve na Argentina para negociar a venda da CoronaVac para o governo local.