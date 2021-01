Vereador foi atingido por raio Arquivo pessoal

Publicado 12/01/2021 12:04

O vereador José Omar (PL), da cidade de Minduri, no sul de Minas, foi supreendido por um raio enquanto filmava a paisagem do seu município no último domingo (10). As imagens são fortes, ele próprio captou o momento em que o raio o atingiu. Apesar do susto, Omar sobreviveu e declarou em entrevista que vivenciou uma milagre.

“É natureza de Deus. Vou te falar. Olha, céu limpinho. Ali já começa [a chuva]. Céu limpo, está de sol, agora olha pra você ver como que está o Minduri”, diz Omar antes de ser atingido pelo raio. Em entrevista ao veículo BHAZ, o vereador afirmou que "poder conversar com vocês é um milagre de Deus. Não morri porque não era a minha hora”.

O medo e o impacto do raio fizeram o vereador cair, ele se esgueirou para procurar proteção. “Levantei gritando de medo e fui para dentro do carro com o meu amigo. Depois que a adrenalina abaixou, perguntei se o celular havia explodido e vi o vídeo com o momento”, disse.