Por Último Segundo

Publicado 27/01/2021 03:21

Caixão com 'risco biológico' para Covid-19 foi encontrado em estrada na Bahia Reprodução

Um caixão com o corpo de Misael Vieira Silva foi encontrado no último sábado (23) em uma estrada de terra na BR-134, entre as cidades de São Desidério e Correntina, Oeste da Bahia. O caixão tinha a identificação de “risco biológico classe III Covid-19”.

Ele foi achado por pessoas que passavam pelo local, e perceberam que havia o número da funerária escrito em um papel colado ao féretro, e avisaram a empresa.

O esquife havia sido transportado do Hospital Geral do Oeste, em Barreiras, e foi retirado do local por uma equipe da lutuosa.

Em nota, a prefeitura de Correntina disse que o caixão caiu na estrada durante o transporte no carro funerário, que o levaria até Coribe. O motorista, alega o Executivo, não percebeu a queda.