A projeção dos envolvidos na negociação para as clínicas privadas é de que, em abril, a vacinação pública para os grupos prioritários já esteja concluída ou perto do fim

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 11:18

As negociações para a compra de 5 milhões de doses da vacina Covaxin para clínicas privadas foram concluídas. Movidas pela Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas (ABCVAC) e pela importadora Precisa Medicamentos, a intenção é adquirir o lote do imunizante da farmacêutica Bharat Biontech, da Índia. As informações são do jornal Valor Econômico.

As conversas acontecem, agora, com as clínicas privadas brasileiras para a venda da vacina. As condições para a compra dependem do número de doses adquiridas: poderão ser, no máximo, 400 mil e, no mínimo, 2 mil.

As clínicas que optarem por comprar entre 2 mil e 7,2 mil doses, pagarão o preço de US$ 40,78, por unidade; já as que comprarem 7.201 a 12 mil doses, o valor de cada uma cai para US$ 38; para compras de 12.001 a 50 mil unidades, o preço unitário será de US$ 36; de 50.001 a 100 mil, custará US$ 34,43 cada; e para quantidades maiores, acima de 100 mil doses, será de US$ 32,71 cada.

Questionada pelo O Dia, a Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas preferiu não dar detalhes sobre a negociação. “Todas as negociações são desenvolvidas dentro de um ambiente privado e cobertas por Termos de Confidencialidade e todas as estratégias e condições comerciais são discutidas exclusivamente dentro do ambiente legítimo, e cobertas por contratos entre as partes, envolvendo apenas clientes e fornecedores. A ABCVAC não reconhece nem comentará nenhum documento que esteja fora do ambiente formal das negociações”, afirmou a ABCVAC.

De acordo com o Valor Econômico, o prazo para as clínicas fecharem os pedidos com a importadora é a próxima sexta-feira (29). Para reservar o lote, as empresas terão que pagar um adiantamento de 10% do valor do contrato. Há no entanto, a possibilidade de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não aprovar o imunizante e, neste caso, o valor será devolvido às clínicas.

Com a aprovação e liberação da Anvisa confirmadas, serão pagos mais 50% do valor, restando somente o que será cobrado no momento da entrega dos imunizantes. A farmacêutica Bharat Biontech espera que a vacina esteja disponível já em abril para o mercado particular, após o fim dos estudos da fase 3 da Covaxin. Há, porém, o risco também de a Anvisa exigir que a vacina seja testada no Brasil antes da liberação para importação e uso em clínicas privadas.

O governo federal também negocia um lote de 50 milhões de doses com a farmacêutica, após o fim das pesquisas clínicas. A projeção dos envolvidos na negociação para as clínicas privadas é de que, em abril, a vacinação pública para os grupos prioritários já esteja concluída ou perto do fim.

O Dia questionou o posicionamento do Ministério da Saúde sobre a negociação da vacina com as clínicas privadas e aguarda resposta.