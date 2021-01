Impacto da corrida das vacinas no processo eleitoral é tema do podcast O Dia Tá na Rede Fotos: AFP / Arte: Letícia Carvalho

Por O Dia

Para entender a alteração no discurso, o jornal O Dia convidou Mayra Goulart, professora de Ciência Política da UFRJ e Coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, para uma edição especial do podcast Tá na Rede. Após passar meses duvidando da eficácia dos imunizantes contra a Covid-19, Jair Bolsonaro mudou radicalmente o tom: esta semana, durante um evento promovido por um banco, o presidente da República afirmou que as vacinas são importantes para que a "economia não deixe de funcionar", além de celebrar que "em breve o Brasil estará entre os países que mais vacinou" Para entender a alteração no discurso, o jornal O Dia convidou Mayra Goulart, professora de Ciência Política da UFRJ e Coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, para uma edição especial do podcast Tá na Rede.





De acordo com a professora, o ajuste ocorreu por pressões de dois grupos: das bases eleitorais evangélicas, que estariam com igrejas vazias por conta da pandemia e, consequentemente, com arrecadação em baixa; e empresários, que demandando a compra de vacinas para imunizar seus funcionários.

“Ao ver sua popularidade caindo, Bolsonaro se escora no mercado fazendo sinalizações constantes ao longo do governo de que de modo algum os interesses do mercado financeiro seriam deixados de lado. Então diante da pressão de empresários, Bolsonaro volta atrás para deixar claro que sua prioridade é garantir o apoio dessas camadas”, explicou Mayra.

A professora também analisou o impacto da corrida das vacinas no processo eleitoral, sobretudo com a participação do governador de São Paulo João Doria, antes aliado e atual rival de Bolsonaro. A íntegra do Tá na Rede Especial já disponível em nosso Instagram Youtube e nos principais agregadores de podcasts.