Manifestação contra Bolsonaro em Brasília Reprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 14:53 | Atualizado 31/01/2021 15:04

Brasília - Manifestantes do Brasil inteiro fazem carreata neste domingo a favor do impeachment de Jair Bolsonaro. Vários protestantes se reuniram pelas ruas de Brasília nesta manhã, com concentração maior no Congresso Nacional, para realizar uma performance contra a atuação do governo federal no combate à pandemia de covid-19. Apoiadores de Bolsonaro também foram ao local para se contrapor aos manifestantes.

Carreata monstro em Brasília, exigindo Fora Bolsonaro.#StopBolsonaroMundial pic.twitter.com/MrJJrvY6xB — Sérgio Santos Lorenzo (@SergioSantosLor) January 31, 2021 A concentração aconteceu por volta das 9h na Praça do Cruzeiro e chegou à Esplanada dos Ministérios às 10h. Foram registrados confronto verbal em frente à Catedral de Brasília entre os manifestantes e apoiadores pró-Bolsonaro.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) afirmou que não vai divulgar o número de participantes do ato "Fora Bolsonaro", que durou cerca de 1 hora.

Linda o movimento em Brasília! O ato em defesa da vida, em frente ao Congresso Nacional recebeu uma gigantesca carreata pelo #ForaBolsonaro Em todo o Brasil e no mundo o grito é um só: precisamos nos livrar do genocida! pic.twitter.com/KnSCsK3jYa — Gleisi Hoffmann (@gleisi) January 31, 2021

Durante o protesto, manifestantes gritavam palavras de ordem contra Bolsonaro e atacados pelos apoiadores do Chefe do Executivo.