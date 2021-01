Carreata passou pela Rua Barata Ribeiro, em Copacabana Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 14:25 | Atualizado 31/01/2021 14:37

Rio - Manifestantes a favor da vacinação e contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) realizaram uma carreata, na manhã deste domingo, partindo da Glória em direção à Copacabana, Zona Sul do Rio. Com bandeiras e faixas, os manifestantes usaram bicicletas, motos e carros durante o percurso, causando lentidão no trânsito. Uma faixa da orla da Praia do Flamengo foi ocupada pela manifestação. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e acompanhou o protesto.

Segundo o Centro de Operações do Rio (COR), por volta das 10h, a melhor opção para o motorista era seguir pelo Aterro do Flamengo.

Publicidade

PRAIA DO FLAMENGO com trânsito lento, em direção a Copacabana, devido à passagem de carreata. Opção: Aterro.#zonasul pic.twitter.com/iIWsnpUl5f — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) January 31, 2021

O ato começou na Avenida Augusto Severo, entre a Praça Paris e a feira da Glória, e passou pelo bairro de Botafogo. Uma faixa do Túnel Novo e da Avenida Lauro Sodré foi ocupada pela carreata, em direção à Copacabana.

Publicidade

Ao chegar em Copacabana, a carreata causou transtorno no trânsito da Rua Barata Ribeiro, altura da Rua Constante Ramos.

CARREATA | COPACABANA - Carreata passa agora pela Rua Barata Ribeiro, na altura da Rua Constante Ramos. Trânsito lento no trecho. #zonasul pic.twitter.com/0qphJGMLLl — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) January 31, 2021

Publicidade

De acordo com informações do COR, a carreata foi finalizada por volta das 14h. A manifestação tinha caráter nacional e foi realizada em simultâneo com outras cidades. O Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro (Sindipetro-RJ) mobilizou o ato, que terminou sem incidentes.